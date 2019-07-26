В Заречном сотрудница медсанчасти пошла на преступление ради 10 тыс. рублей Криминал

Заречный, 26 июля 2019. PenzaNews. Сотрудница медсанчасти №59 города Заречного Пензенской области, исполнявшая в 2018 году обязанности руководителя центра психоневрологии и наркологии, приговорена к 6 месяцам лишения свободы условно за мошенничество на сумму около 10 тыс. рублей.

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«Зная, что в учреждении имеется вакантная ставка психиатра-нарколога кабинета медицинского освидетельствования, она решила злоупотребить доверием работников путем предоставления подложных документов, чтобы на их основании незаконно получить дополнительную выплату денежных средств», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

По его словам, женщина собственноручно подписала дополнительное соглашение, согласно которому в мае на нее было возложено обязательство выполнять ряд работ за психиатра-нарколога, хотя на самом деле она этого не делала.

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«31 мая 2018 года она передала старшей медицинской сестре, являющейся исполнителем ведения табеля учета использования рабочего времени, подписанное ею дополнительное соглашение и дала ей прямое устное обязательное для исполнения указание о внесении [...] сведений о якобы выполненных по вакантной ставке врача работах в количестве более 115 часов», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате 4 июня 2018 года был издан приказ об установлении доплаты компенсационного характера за увеличение объема выполненных работ в размере 200% от должностного оклада.

«К уголовной и административной ответственности женщина не привлекалась, по месту предыдущей работы характеризуется положительно, имеет ряд грамот и благодарностей за добросовестное отношение к выполнению своих трудовых обязанностей. Обстоятельствами, смягчающими наказание медика, суд признал наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка», — сказал представитель суда.

Он отметил, что приговор в законную силу пока не вступил.