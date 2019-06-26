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Зарплата на пензенской станции скорой помощи будет повышаться поэтапно — власти региона

18:19 | 26.06.2019 | Медицина

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Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Зарплата сотрудников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» будет повышаться поэтапно. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области спустя несколько часов после пикета, который работники учреждения провели в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в среду, 26 июня.

Зарплата на пензенской станции скорой помощи будет повышаться поэтапно — власти региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С учетом договоренностей, достигнутых с коллективом, реализация первого этапа запланирована по дорожной карте на 10 июля 2019 года, когда начнутся выплаты за июнь. Фельдшерам, работающим в мае в неполных бригадах, доплаты были осуществлены», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что из бюджета Пензенской области решено выделить 95 млн. рублей на приобретение 12 автомобилей класса «С» для работы специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации, сейчас проходит процедура торгов.

«Один реанимобиль будет закреплен за пензенской областной клинической больницей имени Н.Н. Бурденко, второй — за пензенской областной детской клинической больницей имени Н.Ф. Филатова, что позволит перестроить систему эвакуации отдельно взрослого и отдельно — детского населения», — уточняется в сообщении.

В нем подчеркивается, что все машины скорой медицинской помощи в настоящее время на ходу.

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«За два последних года парк СМП был переоснащен на 80%. Решен вопрос с ремонтной базой. В текущем году впервые из бюджета Пензенской области выделены средства в размере 1,6 млн. рублей на приобретение оборудования для ремонтной мастерской», — добавляется в тексте.

В сообщении также говорится о том, что после первого обращения сотрудников в мае 2019 года в ходе работы согласительной комиссии регионального Минздрава и представителей трудового коллектива решено 90% заявленных вопросов.

«Областная станция скорой медицинской помощи работает в штатном режиме, сбоев нет. Все машины на линии, все бригады полностью укомплектованы фельдшерским и водительским составом. Сведений о самовольных прогулах водителями рабочего дня нет», — отмечается в тексте.

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