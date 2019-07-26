В Пензе руководителя двух фирм будут судить за растрату бензина УМВД на 10 млн. рублей Криминал

Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд», которому вменяют хищение горюче-смазочных материалов на сумму более 10 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по правовому обеспечению Ольга Волчихина.

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По ее словам, преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что виновное лицо, осуществляя [по доверенности] руководство ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд», действуя из корыстных побуждений и используя свое служебное положение, совершило хищение имущества ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» — бензина и дизельного топлива, находившихся у подконтрольных ему фирм на ответственном хранении», — пояснила собеседница агентства.

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Она уточнила, что 17 мая с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

«В ходе предварительного расследования он полностью признал вину, указал способ совершения преступления, объемы похищенного, способ распоряжения им, предпринял меры по возмещению ущерба, а также указал на принадлежащее ему имущество, ранее неизвестное органу следствия, на которое наложен арест в целях обеспечения заявленного по уголовному делу гражданского иска», — добавила Ольга Волчихина.