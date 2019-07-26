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В Пензе руководителя двух фирм будут судить за растрату бензина УМВД на 10 млн. рублей

14:39 | 26.07.2019 | Криминал

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Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд», которому вменяют хищение горюче-смазочных материалов на сумму более 10 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по правовому обеспечению Ольга Волчихина.

В Пензе руководителя двух фирм будут судить за растрату бензина УМВД на 10 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что виновное лицо, осуществляя [по доверенности] руководство ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд», действуя из корыстных побуждений и используя свое служебное положение, совершило хищение имущества ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» — бензина и дизельного топлива, находившихся у подконтрольных ему фирм на ответственном хранении», — пояснила собеседница агентства.

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Она уточнила, что 17 мая с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

«В ходе предварительного расследования он полностью признал вину, указал способ совершения преступления, объемы похищенного, способ распоряжения им, предпринял меры по возмещению ущерба, а также указал на принадлежащее ему имущество, ранее неизвестное органу следствия, на которое наложен арест в целях обеспечения заявленного по уголовному делу гражданского иска», — добавила Ольга Волчихина.

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