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В Пензе возбуждено дело в отношении экс-начальника автохозяйства ЦХИСО УМВД

15:45 | 25.06.2019 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении бывшего начальника автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД России по Пензенской области» и иных лиц. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе возбуждено дело в отношении экс-начальника автохозяйства ЦХИСО УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, начальник автохозяйства федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД России по Пензенской области» организовал заключение с одним из обществ с ограниченной ответственностью государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно материалам дела, в период с октября по декабрь 2017 года начальник автохозяйства, действуя совместно с представителем данной фирмы и иными гражданами, похитил денежные средства ЦХИСО в размере более 13 млн. рублей.

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«Хищение совершено путем оплаты поставки нефтепродуктов по заведомо подложным документам, содержащим не соответствующие действительности сведения о надлежащем исполнении контракта. Фактически горюче-смазочные материалы для транспортных средств на вышеуказанную сумму в центр хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД России по Пензенской области не поставлялись», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что бывший начальник автохозяйства задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По словам собеседницы агентства, в настоящее время следователями совместно с сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и всех лиц, причастных к хищению.

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