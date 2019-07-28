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Житель Пензы лишился 520 тыс. рублей после взлома его электронной почты

09:32 | 28.07.2019 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2019. PenzaNews. Предприниматель из Пензы перевел 520 тыс. рублей мошеннику, который действовал под видом его делового партнера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Житель Пензы лишился 520 тыс. рублей после взлома его электронной почты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Неизвестные лица, взломав его электронную почту, получили информацию о поставщиках, работающих с бизнесменом. Злоумышленники создали ящик электронной почты, внешне схожий с адресом одного из них. От имени поставщика они вели переписку с пензенцем, заключив договор на поставку 15 тонн минтая и шести тонн горбуши», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, следуя условиям договора с поставщиком, предприниматель перечислил более полумиллиона рублей на счет банковской карты, указанный в переписке, однако товар не получил.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.

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