Житель Пензы лишился 520 тыс. рублей после взлома его электронной почты Криминал

Пенза, 28 июля 2019. PenzaNews. Предприниматель из Пензы перевел 520 тыс. рублей мошеннику, который действовал под видом его делового партнера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Неизвестные лица, взломав его электронную почту, получили информацию о поставщиках, работающих с бизнесменом. Злоумышленники создали ящик электронной почты, внешне схожий с адресом одного из них. От имени поставщика они вели переписку с пензенцем, заключив договор на поставку 15 тонн минтая и шести тонн горбуши», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, следуя условиям договора с поставщиком, предприниматель перечислил более полумиллиона рублей на счет банковской карты, указанный в переписке, однако товар не получил.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.