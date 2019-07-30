Вступил в силу приговор четверым пензенцам по делу о краже дизтоплива на 31 млн. рублей Криминал

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым четверо жителей Пензенской области Александр Краснов, Руслан Доброродных, Евгений Пиреев и Дмитрий Гавриленко будут отбывать наказание в колонии общего режима за кражу дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) «Куйбышев — Брянск» АО «Транснефть – Дружба», вступил в законную силу.

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Согласно материалам дела, преступление было совершено в период с ноября 2017 года по март 2018-го. Участники преступной группы через незаконную врезку похитили более 730 тонн дизтоплива, причинив компании ущерб на сумму свыше 31 млн. рублей, что считается особо крупным размером.

Действия злоумышленников были пресечены в ходе совместных мероприятий УФСБ России по Брянской области, управления безопасности АО «Транснефть – Дружба» и ведомственной охраны ПАО «Транснефть».

25 апреля 2019 года Фокинский районный суд Брянска приговорил Евгения Пиреева и Дмитрия Гавриленко к лишению свободы на 3 года 3 месяца и 3 года соответственно со штрафом в размере 80 тыс. рублей каждому, а Руслана Доброродных и Александра Краснова — к 2 годам 9 месяцам и 2,5 годам со штрафами по 50 тыс. рублей.

Мужчины сочли приговор несправедливым, в связи с чем подали апелляционные жалобы.

Рассмотрев их, Брянский областной суд признал назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного преступления и личности виновных. В результате приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения, а жалобы — без удовлетворения.

Ранее был вынесен приговор еще двоим участникам преступной группы: Дмитрию Столярову и Владимиру Носикову назначено наказание в виде 3,5 и 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере 100 тыс. и 900 тыс. рублей соответственно.