В Спасском районе мужчина лишился более 100 тыс. рублей после звонка «сотрудника» ЦБ Криминал

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Пожилой житель Спасского района Пензенской области лишился 104 тыс. рублей, полагая, что подключает услугу Банка России для защиты своих счетов.

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«На мобильный телефон пенсионера позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Центрального банка России и предложил подключить бесплатную услугу для защиты банковских карт от мошенничества, вирусов и вредоносных программ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что звонивший сам продиктовал номера банковских карт 67-летнего мужчины и попросил назвать даты окончания их действия и трехзначные коды безопасности.

«После того как гражданин передал эти сведения, а также сообщил коды, которые получил в SMS-сообщениях, он обнаружил, что со счетов его карт списаны 104 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка», — добавили в управлении.