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В Спасском районе мужчина лишился более 100 тыс. рублей после звонка «сотрудника» ЦБ

12:42 | 30.07.2019 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Пожилой житель Спасского района Пензенской области лишился 104 тыс. рублей, полагая, что подключает услугу Банка России для защиты своих счетов.

В Спасском районе мужчина лишился более 100 тыс. рублей после звонка «сотрудника» ЦБ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На мобильный телефон пенсионера позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Центрального банка России и предложил подключить бесплатную услугу для защиты банковских карт от мошенничества, вирусов и вредоносных программ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что звонивший сам продиктовал номера банковских карт 67-летнего мужчины и попросил назвать даты окончания их действия и трехзначные коды безопасности.

«После того как гражданин передал эти сведения, а также сообщил коды, которые получил в SMS-сообщениях, он обнаружил, что со счетов его карт списаны 104 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка», — добавили в управлении.

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