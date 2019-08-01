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В Наровчатском районе будут судить водителя, угрожавшего инспектору ДПС молотком

10:40 | 01.08.2019 | Криминал

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Наровчат, 1 августа 2019. PenzaNews. 29-летний мужчина предстанет перед судом в Наровчатском районе Пензенской области по обвинению в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Наровчатском районе будут судить водителя, угрожавшего инспектору ДПС молотком. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 22 июня мужчина 1989 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной «ВАЗ-2115». В селе Большой Колояр он был задержан сотрудниками отделения МВД России. Поскольку водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, инспектор ДПС начал оформлять в отношении него административный протокол», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина, выражая недовольство действиями стража порядка, достал из багажника молоток и, замахнувшись на инспектора, высказал в его адрес угрозу.

«После этого злоумышленник разбил молотком переднее правое боковое стекло патрульной машины. Его противоправные действия были пресечены полицейскими», — пояснила Татьяна Махницкая.

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