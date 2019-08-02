Задержан житель Нижнего Ломова, обвиняемый в убийстве молодой женщины Криминал

Нижний Ломов, 2 августа 2019. PenzaNews. Мужчина, ранее объявленный в розыск по обвинению в убийстве 24-летней женщины, задержан в Нижнем Ломове Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, житель Нижнего Ломова найден 1 августа при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления, УМВД России по Пензенской области и местного отдела полиции, после чего доставлен для проведения следственных действий.

Татьяна Махницкая напомнила, что по факту убийства молодой жительницы города возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, в ночь с 27 на 28 июля обвиняемый 1987 года рождения, находясь в квартире в Нижнем Ломове в ходе конфликта с сожительницей нанес ей множественные удары ножом по спине, рукам и ногам и не менее одного — в грудь. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения убийства он скрылся с места преступления», — пояснила собеседница агентства.