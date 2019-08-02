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Ворвавшийся в квартиру знакомой житель Колышлейского района отработает 250 часов

09:58 | 02.08.2019 | Криминал

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Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области, признанный судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища», приговорен к 250 часам обязательных работ.

Ворвавшийся в квартиру знакомой житель Колышлейского района отработает 250 часов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В мае 2019 года 26-летний мужчина решил выяснить отношения со своей бывшей девушкой. Употребив спиртное, он пришел к квартире знакомой, в которой, по его предположениям, находилась возлюбленная. Он стал стучать в дверь и требовать увидеться с девушкой, но ее в данной квартире не было», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что мужчина не поверил хозяйке жилища на слово, выбил дверь ногой и прошел внутрь.

«Убедившись, что его бывшей девушки нет, он разозлился и стал крушить мебель, сильно напугав своим поведением потерпевшую», — добавляется в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что приговор мужчине вступил в законную силу.

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