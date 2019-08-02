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В Пензенской области мужчину насмерть придавило деревом

16:11 | 02.08.2019 | Криминал

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Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области 1955 года рождения погиб в результате трагического инцидента в лесу, где на него упало дерево.

В Пензенской области мужчину насмерть придавило деревом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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«По данным следствия, днем 31 июля житель города Никольска 1975 года рождения, выполнявший в частном порядке работы по заготовке древесины, осуществлял валку деревьев, находясь неподалеку от села Усть-Инза на территории Междуреченского участкового лесничества. Вследствие допущенной небрежности им не были предприняты достаточные меры для безопасного проведения работ. При валке липы высотой более 20 метров спиленное дерево упало и придавило находившегося неподалеку мужчину», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что полученные потерпевшим травмы оказались не совместимы с жизнью — мужчина скончался на месте происшествия.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — добавила собеседница агентства.

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