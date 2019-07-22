Белозерцев потребовал приступить к вырубке аварийных деревьев на Западной поляне Общество

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал приступить к вырубке аварийных деревьев и уборке сухостоя в районе улиц Попова, Ленинградской и Окружной, где зеленую зону планируется благоустроить по примеру Олимпийской аллеи и территории вблизи пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Неоправданно затянули очистку [...] леса, а мы договаривались, что в этом году мы к этой работе приступим. Мы договаривались предварительно с дорожными компаниями, со строительными компаниями, что они поучаствуют в этом мероприятии. Затянуто, ничего не делается. Так не должно быть», — подчеркнул глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 22 июля.

Читайте также

В Пензе продолжат благоустройство зеленой зоны на Западной поляне

По его словам, если бы три года назад не было бы активизировано благоустройство зеленой зоны на Западной поляне со ссылкой на нехватку денег, работа не была бы завершена до сих пор.

«Мы нашли силу воли для того, чтобы это сделать, финансовые средства. Поэтому давайте-ка ищите решение», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к первому заместителю главы администрации Пензы Сергею Волкову, исполняющему обязанности мэра.

Также губернатор поручил главе Минстроя Пензенской области Александру Гришаеву на следующей неделе провести выездное совещание со строителями и дорожниками.

«Попросим их поддержки, но и средства из бюджета города тоже должны быть заложены», — пояснил он.