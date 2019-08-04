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Задержан подозреваемый в краже золотых изделий на 770 тыс. рублей из пензенского магазина

10:34 | 04.08.2019 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2019. PenzaNews. 30-летний уроженец Кабардино-Балкарии задержан в Самаре по подозрению в краже 10 изделий из золота — пяти цепочек, двух браслетов для часов и трех каучуковых браслетов с застежками из металла — общей массой более 150 граммов и стоимостью 770 тыс. рублей из ювелирного отдела в одном из торговых центров Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Задержан подозреваемый в краже золотых изделий на 770 тыс. рублей из пензенского магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник направлялся на попутном транспорте из Москвы в Самару, где намеревался приобрести запчасти для своего автомобиля. Когда подозреваемый проезжал мимо Пензы, он предложил водителю машины заехать в город для того, чтобы приобрести продукты питания. Они остановились возле торгового центра, расположенного в Железнодорожном районе», — пояснили в ведомстве.

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В полиции добавили, что по дороге в супермаркет мужчина обратил внимание на ювелирный отдел, который находился возле выхода — его витрины были обращены к посетителям, а одна дверца оказалась незапертой.

«Подозреваемый убедился, что продавцы отвлеклись на других клиентов, открыл витрину и похитил ювелирные изделия, после чего сразу покинул торговый центр. Водителю автомобиля он ничего не сообщил о своем поступке и добрался на попутке до Самары, где похищенные вещи сдал в ломбард», — сказали в пресс-службе.

В УМВД отметили, что подозреваемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, дал признательные показания.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.

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