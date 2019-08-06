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Жительница Вадинского района лишилась 740 тыс. рублей в результате мошенничества

08:34 | 06.08.2019 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. 35-летняя жительница Вадинского района Пензенской области лишилась 740 тыс. рублей в результате телефонного мошенничества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Жительница Вадинского района лишилась 740 тыс. рублей в результате мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился следователем и сказал, что за ранее приобретенные собеседницей медицинские препараты ей полагается компенсация в 10 млн. рублей, так как имущество фирмы-продавца арестовано. Звонивший в ходе дальнейшего общения, которое продолжалось почти два месяца, говорил, что необходимо оплатить госпошлину за подачу искового заявления, нанять адвоката, заказать медицинские справки, а также подать новое исковое заявление и оплатить 13% от суммы компенсации», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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