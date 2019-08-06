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В Заречном мужчина обвиняется в смерти своей сожительницы

17:01 | 06.08.2019 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Мужчина 1981 года рождения обвиняется в причинении смерти своей сожительнице 1980 года рождения в Заречном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Заречном мужчина обвиняется в смерти своей сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 31 июля обвиняемый вместе с сожительницей находился в квартире, расположенной на улице Конституции СССР в Заречном. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора, во время которой мужчина нанес потерпевшей множественные удары руками по телу, причинив ей телесные повреждения в виде переломов нескольких ребер и разрыва почки», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, ночью 1 августа в квартире на улице Светлой между ними на фоне употребления алкоголя вновь произошел конфликт из-за того, что потерпевшая забыла выключить электрическую плиту и стоявшая на ней кастрюля пригорела.

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«Обвиняемый, разозлившись, начал наносить множественные удары по лицу и голове сожительницы, что сопровождалось потерей сознания. При этом от нанесенных ударов у нее развилось носовое кровотечение, в результате которого органы дыхания оказались заполнены кровью. Смерть женщины наступила от механической асфиксии», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, грабеж, насильственные действия сексуального характера, вымогательство, убийство и угрозы, умышленное причинение вреда здоровью, угон, побои и кражи.

«В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила представитель следственного управления.

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