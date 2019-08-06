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Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы в Нижнем Ломове

12:19 | 06.08.2019 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Мужчина 1987 года рождения, которому вменяется убийство своей сожительницы в городе Нижнем Ломове Пензенской области, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы в Нижнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе допросов он показал, что в ночь на 28 июля между ним и сожительницей произошла ссора на почве ревности. Мужчина утверждает, что девушка в процессе ссоры взяла в руку нож, но не угрожала ему и ударов не наносила. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у нее нож и нанес им потерпевшей множественные удары по телу», — пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что после произошедшего мужчина скрылся — его удалось задержать лишь несколько дней спустя, 1 августа.

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Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ежедневно в поисках предполагаемого убийцы принимали участие более 40 полицейских: одни проверяли лесные массивы и заброшенные дома, другие — места на территории Нижнеломовского и Вадинского районов, где мог прятаться злоумышленник, а также отрабатывали круг его знакомых.

«Оперативники установили, что злоумышленник познакомился с потерпевшей в городе Иваново, где находился на заработках, и предложил ей переехать в Нижний Ломов. Девушка трудилась на двух работах — продавцом в магазине и диспетчером такси, в то время как мужчина длительное время был безработным и лишь незадолго до происшествия устроился на одно из предприятий», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что житель Нижнего Ломова был задержан при попытке скрыться от полицейских и спрятаться в зарослях бурьяна.

Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.

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