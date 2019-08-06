Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы в Нижнем Ломове
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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Мужчина 1987 года рождения, которому вменяется убийство своей сожительницы в городе Нижнем Ломове Пензенской области, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«В ходе допросов он показал, что в ночь на 28 июля между ним и сожительницей произошла ссора на почве ревности. Мужчина утверждает, что девушка в процессе ссоры взяла в руку нож, но не угрожала ему и ударов не наносила. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у нее нож и нанес им потерпевшей множественные удары по телу», — пояснила собеседница агентства.
Она напомнила, что после произошедшего мужчина скрылся — его удалось задержать лишь несколько дней спустя, 1 августа.
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Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ежедневно в поисках предполагаемого убийцы принимали участие более 40 полицейских: одни проверяли лесные массивы и заброшенные дома, другие — места на территории Нижнеломовского и Вадинского районов, где мог прятаться злоумышленник, а также отрабатывали круг его знакомых.
«Оперативники установили, что злоумышленник познакомился с потерпевшей в городе Иваново, где находился на заработках, и предложил ей переехать в Нижний Ломов. Девушка трудилась на двух работах — продавцом в магазине и диспетчером такси, в то время как мужчина длительное время был безработным и лишь незадолго до происшествия устроился на одно из предприятий», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что житель Нижнего Ломова был задержан при попытке скрыться от полицейских и спрятаться в зарослях бурьяна.
Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.