Завершено расследование убийства женщины, обнаруженной в Пензе мертвой с кляпом во рту Криминал

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного после обнаружения в погребе дома на 1-м Полтавском проезде в Пензе тела мертвой женщины со связанными руками и ногами, а также с кляпом во рту, завершено.

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В ее незаконном лишении свободы и последующем убийстве обвиняется житель Ярославской области 1982 года рождения.

«По данным следствия, в июле 2018 года мужчина арендовал у нее квартиру, расположенную на улице 1-й Полтавский проезд в Пензе, где непродолжительное время проживал со своей семьей. Хозяйка предложила ему выкупить в рассрочку данное жилое помещение, мужчина согласился. 23 июля он встретился с потерпевшей в этой квартире, где передал ей часть суммы в качестве задатка в счет приобретения недвижимости. После этого они вдвоем начали распивать спиртное», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что затем потенциальный покупатель отказался от сделки и потребовал вернуть ему деньги, но продавец была против, в результате чего между ними произошел конфликт.

«Злоумышленник, применяя насилие, открыто похитил у потерпевшей сотовый телефон и банковские карты с имевшимися на счетах денежными средствами, которые он потратил впоследствии по своему усмотрению. В общей сложности он причинил женщине материальный ущерб на сумму более 389 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

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Татьяна Махницкая пояснила, что, опасаясь обращения женщины в правоохранительные органы, обвиняемый заставил ее спуститься в подвальное помещение квартиры, связал ей руки и ноги, вставил в рот кляп, после чего вытащил из ее сумки ключи от квартиры на улице Кронштадтской, откуда затем вынес телевизор, стиральную машину, ноутбук, планшет и два набора кофейных мельхиоровых ложек общей стоимостью более 42 тыс. рублей.

«Вернувшись в квартиру по улице 1-й Полтавский проезд, обвиняемый решил убить потерпевшую», — сказала представитель следственного управления.

По ее словам, злоумышленник попытался задушить хозяйку квартиры проводом от электрической переноски, а также вставил ей в рот второй кляп, лишив ее тем самым возможности дышать.

«Вернувшись в данную квартиру утром 27 июля, мужчина обнаружил, что потерпевшая скончалась. Чтобы скрыть следы совершенного убийства, он засыпал тело погибшей землей», — сообщила собеседница агентства.

Она также обратила внимание на то, что обвиняемому вменяется мошенничество, совершенное в Ярославле в 2017 году, при этом ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и разбоев.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.