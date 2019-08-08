Под Пензой мужчина приговорен к 8 годам колонии за убийство пожилой женщины Криминал

Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено в селе Бессоновка Пензенской области мужчине 1984 года рождения, который признан судом виновным в убийстве 87-летней пенсионерки и высказывании угроз в адрес своей сожительницы, приходившейся ей дочерью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 20 мая 2019 года мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. После того как алкоголь закончился, он попросил у женщины денег на приобретение спиртного. Поскольку у нее денег не оказалось, она спросила их у своей матери, проживавшей вместе с ними», — пояснила собеседница агентства.

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По ее словам, пенсионерка ответила отказом, затем мужчина схватил нож и стал угрожать своей сожительнице, тогда ее мать подошла ближе, попыталась отправить его спать, оскорбив при этом.

«Развернувшись к женщине с ножом в руке, осужденный нанес один удар в область живота пенсионерки. Прибывшие по вызову работники скорой медицинской помощи констатировали ее смерть», — уточнила Татьяна Махницкая.

Приговор по делу пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.