В Пензе труп избитого до смерти мужчины завернули в одеяло и выбросили из окна — СКР Криминал

Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Пресс-служба СУ СКР по Пензенской области обнародовала некоторые детали расследования убийства мужчины 1960 года рождения, тело которого было выброшено из окна одного из домов на улице Крупской в Пензе.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 3 августа обвиняемый 1983 года рождения вместе с двумя знакомыми распивал спиртное в комнате общежития на улице Крупской в Пензе. В ходе общения он вспомнил, что ранее один из гостей и его приятель избили его, в связи с чем начал предъявлять претензии. На этой почве между ними произошел конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил рукой по лицу потерпевшего, и тот потерял сознание. Схватив деревянный подлокотник от дивана, злоумышленник начал наносить множественные удары по голове и телу мужчины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она пояснила, что находившийся в комнате мужчина пытался остановить обвиняемого, но тот ударил и его.

«Осознав, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник завернул тело в одеяло и сбросил из окна с высоты третьего этажа», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование убийства продолжается.