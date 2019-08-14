Жители Пензенской области подверглись атаке телефонных мошенников Криминал

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Жители ряда субъектов РФ, в том числе Пензенской области, подверглись атаке телефонных мошенников, которые в течение нескольких дней звонили с одного и того же номера, начинающегося с кода: +7 (495). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Злоумышленники представлялись сотрудниками одного из крупных банков, говорили, что некие лица пытаются снять со счетов граждан денежные средства, и просили продиктовать полные данные карт и коды подтверждения, поступившие в SMS. В других случаях мошенники рекомендовали под предлогом сохранения средств временно перевести их на специально открытые счета якобы для хранения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что атака мошенников была хорошо спланирована, о чем свидетельствует количество вызовов, зафиксированное оператором связи с одного конкретного номера.

«За пять суток злоумышленники совершили около 48 тыс. вызовов на телефоны граждан. Установлено, что данный номер был арендован по поддельным документам и использовался с территории одной из стран ближнего зарубежья. Мошенники при совершении звонков использовали роботизированные голосовые заставки наподобие тех, которые применяют банками, и обращались к гражданам по имени и отчеству», — сказали в ведомстве.

В УМВД уточнили, что жертвами злоумышленников стали 14 пензенцев, лишившихся в сумме около 2,3 млн. рублей: у каждого мошенники обманом похитили от 4 тыс. до более чем 1 млн. рублей.

«Полиция Пензенской области рекомендует гражданам быть бдительными при поступлении звонков с номеров, которые начинаются с кодов 8-800, +7 (495) и (499), а также в случаях, когда неизвестные представляются сотрудниками службы безопасности банка и предлагают произвести определенные действия в онлайн-кабинете или посредством подтверждения операций с помощью кодов из SMS», — отметили в управлении.