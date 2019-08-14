EN
14:47:56 Среда, 14 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жители Пензенской области подверглись атаке телефонных мошенников

10:49 | 14.08.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Жители ряда субъектов РФ, в том числе Пензенской области, подверглись атаке телефонных мошенников, которые в течение нескольких дней звонили с одного и того же номера, начинающегося с кода: +7 (495). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жители Пензенской области подверглись атаке телефонных мошенников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленники представлялись сотрудниками одного из крупных банков, говорили, что некие лица пытаются снять со счетов граждан денежные средства, и просили продиктовать полные данные карт и коды подтверждения, поступившие в SMS. В других случаях мошенники рекомендовали под предлогом сохранения средств временно перевести их на специально открытые счета якобы для хранения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что атака мошенников была хорошо спланирована, о чем свидетельствует количество вызовов, зафиксированное оператором связи с одного конкретного номера.

«За пять суток злоумышленники совершили около 48 тыс. вызовов на телефоны граждан. Установлено, что данный номер был арендован по поддельным документам и использовался с территории одной из стран ближнего зарубежья. Мошенники при совершении звонков использовали роботизированные голосовые заставки наподобие тех, которые применяют банками, и обращались к гражданам по имени и отчеству», — сказали в ведомстве.

В УМВД уточнили, что жертвами злоумышленников стали 14 пензенцев, лишившихся в сумме около 2,3 млн. рублей: у каждого мошенники обманом похитили от 4 тыс. до более чем 1 млн. рублей.

«Полиция Пензенской области рекомендует гражданам быть бдительными при поступлении звонков с номеров, которые начинаются с кодов 8-800, +7 (495) и (499), а также в случаях, когда неизвестные представляются сотрудниками службы безопасности банка и предлагают произвести определенные действия в онлайн-кабинете или посредством подтверждения операций с помощью кодов из SMS», — отметили в управлении.

Загрузка...
Читайте также
Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома» В Пензенской области в ходе акции «Живи, лес!» посадят более 70 тыс. деревьев
В Пензе на час приостановят движение на участке улицы Кирова В Колышлейском районе подросток подозревается в угоне машины и мопеда у родственников
Жителей Пензы предупредили о снижении напора воды В пензенской библиотеке составлен каталог, включающий в себя 1,5 тыс. изданий военных лет
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама