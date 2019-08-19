Полицейские обнаружили в центре Пензы более 250 кустов наркосодержащих растений Криминал

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции обнаружили на территории частного домовладения в Пензе 257 кустов наркосодержащих растений.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в их культивировании подозревается мужчина 1982 года рождения.

«Установлено, что подозреваемый на территории частного домовладения, расположенного в центре города, выращивал наркосодержащие растения, из которых впоследствии готовил запрещенные вещества для личного употребления», — сказали в полиции, добавив, что из его дома изъято более 100 граммов наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».