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В Пензе три человека, в том числе полицейский, задержаны по делу о подставных ДТП

14:59 | 21.08.2019 | Криминал

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Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Три человека, в том числе сотрудник управления ГИБДД УМВД России по городу Пензе, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе три человека, в том числе полицейский, задержаны по делу о подставных ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в 2016 году жители Пензенской области – мужчины 1986 и 1987 годов рождения, используя дружеские отношения и знакомство, создали организованную преступную группу, участники которой в целях обогащения совершали преступления в сфере автострахования», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что, согласно материалам дела, с февраля 2016 года по октябрь 2018-го злоумышленники с целью незаконного получения выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), заключенным ранее с компанией «Росгосстрах», инсценировали не менее семи ДТП в Пензе и области, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон.

«В дальнейшем участники организованной преступной группы, используя формальные осмотры поврежденных транспортных средств, проведенные одной из экспертных организаций Пензы, и выполненные на их основании отчеты о стоимости восстановительного ремонта, подавали в страховую компанию пакеты документов, необходимых для получения страховых выплат», — сказали в СУ СКР, уточнив, что в общей сумме таким образом им было перечислено более 2 млн. рублей.

В управлении отметили, что в ходе расследования предстоит заново изучить обстоятельства всех ДТП, участниками которых становились члены группы — машины, при помощи которых были инсценированы дорожные аварии, изъяты.

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