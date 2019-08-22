Мошенники убедили семью из Пензенской области влезть в долги для подкупа судьи Криминал

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Семья из Вадинского района Пензенской области влезла в долги, попавшись на уловку мошенников о возможности получения крупной денежной компенсации в случае подкупа судьи.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в правоохранительные органы обратилась жительница района, которая осенью 2018 года через интернет заказала для мужа препарат для снижения веса стоимостью 3 тыс. рублей, который не дал желаемого эффекта.

«В июне 2019 года ей позвонил неизвестный, который представился следователем Следственного комитета и сказал, что собеседница является потерпевшей по уголовному делу фирмы, продавшей ей некачественный товар. Звонивший добавил, что ей полагается компенсация материального ущерба и морального вреда в сумме 10 млн. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что для получения денег женщине якобы требовалось выполнить различные действия — написать заявление на имя министра юстиции РФ, оплатить пошлину, услуги юриста, вывод денег из казначейства, при этом переводы следовало осуществлять на карту, которая, по словам злоумышленника, «прикреплена» к уголовному делу.

«Также жительнице Вадинского района звонили другие неизвестные, которые представлялись юристами, адвокатами и требовали деньги. Впоследствии незнакомец сказал, что сумма исковых требований женщины может быть увеличена до 17 млн. рублей, но для этого необходимо выплатить деньги судье», — сказали в полиции.

В УМВД добавили, что при попытке отказаться от получения компенсации лжеследователь стал оказывать на потерпевшую психологическое давление, в итоге она перевела требуемую сумму, а когда у семьи закончились собственные средства, супруги заняли деньги у родственников и перечислили их аферистам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.