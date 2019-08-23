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В Пензе возбуждено дело по факту угона мусоровоза

11:28 | 23.08.2019 | Криминал

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту угона мусоровоза на базе «КамАЗа» во время погрузки коммунальных отходов в ночное время. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе возбуждено дело по факту угона мусоровоза

Фото: 58.мвд.рф

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел 3 августа около 1.00 — обеспокоенные водитель и грузчик остановили командира взвода ППС отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе Дмитрия Ласькова, когда тот ехал по Электрическому проезду на служебном автомобиле на проверку нарядов, и заявили о совершенном преступлении, во время которого они находились вне кабины.

«По их словам, двери машины были незаперты, а двигатель заведен, чтобы обеспечить работу гидравлического оборудования. В момент погрузки мусорного бака водитель и грузчик находились в таком положении, что не видели, как неизвестные поднялись в кабину, и спохватились только в тот момент, когда «КамАЗ» начал движение», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что Дмитрий Ласьков сообщил о случившемся ближайшему наряду, взял с собой грузчика и водителя и начал преследование злоумышленников.

«От дома на Электрическом проезде мусоровоз проехал около 300 метров, после чего сотрудники патрульно-постовой службы остановили его и задержали двоих мужчин. Жителей Пензы 1985 и 1989 годов рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что подозреваемые накануне отмечали праздник и употребляли алкогольные напитки. Угнанный автомобиль сотрудники полиции той же ночью вернули работникам коммунальной организации», — отметили в пресс-службе ведомства.

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