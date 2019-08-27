В Пензе серийных воров задержали в ритуальном зале Криминал

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин 1976 и 1979 годов рождения по подозрению в серии краж имущества из строящихся зданий во время совершении очередного преступления в одном из ритуальных залов Пензы, откуда они пытались вынести отопительное оборудование.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, один из подозреваемых оказался предпринимателем, который занимается возведением жилых домов, а второй — его помощником.

«По данным следствия, злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность в течении 3 лет. Они проникали в строящиеся жилые дома, в которых никто не проживал, но где были проведены коммуникации и подключено газовое оборудование», — сказали в ведомстве, добавив, что мужчин интересовали газовые котлы, радиаторы отопления, бытовая техника и инструмент.

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В полиции уточнили, что противоправная деятельность велась на территории Пензы, Пензенского и Бессоновского районов.

«Преступления мужчины совершали в ночное время в вязаных шлемах, закрывающих лица», — отметили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что, по словам задержанных, часть похищенного имущества они предлагали своим клиентам по выгодным ценам либо вывозили в Мордовию, где продавали через посредника, а оставшееся — хранили у себя в гараже и у родственников в Неверкинском и Городищенском районах.

«Там полицейские обнаружили и изъяли более 500 наименований похищенного имущества. Чтобы вывезти его, потребовалось семь грузовых автомобилей», — сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что на данный момент установлена причастность данных лиц к восьми эпизодам преступной деятельности.