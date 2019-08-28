В Пензенской области мужчину будут судить за смерть сожительницы Криминал

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. 32-летний житель Малосердобинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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«По данным следствия, днем 13 июня обвиняемый 1987 года рождения вместе с сожительницей находился дома. Между ними произошел конфликт из-за употребления потерпевшей спиртного. В ходе ссоры мужчина несколько раз руками ударил женщину по голове, отчего ей через некоторое время стало плохо», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что потерпевшая скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы в больнице 15 июня.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в пресс-службе.