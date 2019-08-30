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Жительница Пензы лишилась почти 900 тыс. рублей после установки мобильного приложения

09:22 | 30.08.2019 | Криминал

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Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. 890 тыс. рублей похищено со сберегательного счета 38-летней жительницы Пензы после того, как она установила мобильное приложение, которое ей порекомендовал незнакомец. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы лишилась почти 900 тыс. рублей после установки мобильного приложения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что со счета собеседницы производится подозрительная транзакция во Владивостоке, а для предотвращения хищения денег необходимо установить на мобильный телефон приложение», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, следуя инструкциям злоумышленника, жительница Пензы установила приложение, а затем, сама того не понимая, предоставила ему доступ к своим сбережениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Личность человека, причастного к хищению денежных средств, устанавливается.

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