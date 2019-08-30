Жительница Пензы лишилась почти 900 тыс. рублей после установки мобильного приложения Криминал

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. 890 тыс. рублей похищено со сберегательного счета 38-летней жительницы Пензы после того, как она установила мобильное приложение, которое ей порекомендовал незнакомец. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«По словам женщины, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что со счета собеседницы производится подозрительная транзакция во Владивостоке, а для предотвращения хищения денег необходимо установить на мобильный телефон приложение», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, следуя инструкциям злоумышленника, жительница Пензы установила приложение, а затем, сама того не понимая, предоставила ему доступ к своим сбережениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Личность человека, причастного к хищению денежных средств, устанавливается.