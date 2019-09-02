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Вступил в силу приговор по делу об убийстве мужчины, которого собутыльник принял за чужака

11:51 | 02.09.2019 | Криминал

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Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Лунинского районного суда, в соответствии с которым 62-летний Евгений Куликов проведет в исправительной колонии строгого режима 11 лет за убийство собутыльника.

Вступил в силу приговор по делу об убийстве мужчины, которого собутыльник принял за чужака. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что днем 16 декабря 2018 года Евгений Куликов пригласил в гости к себе домой в поселке Луговой знакомого 64-летнего односельчанина. Мужчины несколько часов распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшего конфликта хозяин дома нанес гостю не менее четырех ударов руками и ногами по голове, а затем дважды ударил его кухонным ножом в область шеи. Потерпевший скончался в течение нескольких минут», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что мужчина признал вину в полном объеме и объяснил случившееся сильной степенью опьянения, в связи с чем собутыльник в какой-то момент показался ему незнакомым человеком.

Представитель прокуратуры пояснила, что осужденный не согласился с назначенным наказанием и некоторыми фактическими обстоятельствами дела, поэтому подал на приговор апелляционную жалобу, однако она оставлена без удовлетворения.

«В пользу жены и дочери погибшего в счет компенсации морального вреда с осужденного взыскано 1,5 млн. рублей, а также затраты на погребение», — отметила Светлана Артамонова.

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