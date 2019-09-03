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Следствие установило обстоятельства смерти мужчины в зареченской квартире

08:56 | 03.09.2019 | Криминал

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Заречный, 3 сентября 2019. PenzaNews. Следователи восстановили картину событий в квартире одного из домов на улице Конституции СССР в Заречном Пензенской области, где в июле был обнаружен труп мужчины, смерть которого носила криминальный характер.

Следствие установило обстоятельства смерти мужчины в зареченской квартире. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 28 июня обвиняемый 1970 года рождения вместе со своей знакомой распивал спиртное в квартире дома на улице Конституции СССР. Через некоторое время пришел потерпевший. В процессе общения между мужчинами произошел конфликт на почве того, что потерпевший начал оскорблять владельца квартиры. Тот, разозлившись, нанес не менее 29 ударов руками и ногами по голове и телу гостя. После этого они продолжили распивать алкоголь. Потерпевший остался ночевать у обвиняемого. Утром 29 июня хозяин жилища и его знакомая обнаружили, что гость скончался», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что смерть мужчины наступила от закрытой тупой травмы живота с повреждением внутренних органов.

«Обвиняемый скрылся с места происшествия, уехав в Пензу. Впоследствии он был задержан и на протяжении всего периода следствия находился под стражей», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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