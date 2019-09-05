Сотрудник автомойки в Заречном подозревается в угоне машины Криминал

Заречный, 5 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудник автомойки 1983 года рождения подозревается в угоне машины «Audi A4» в городе Заречном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Неизвестный воспользовался ключами, оставленными у администратора автомойки, и совершил угон машины жителя Заречного. В этот же день данное транспортное средство было обнаружено в Сурске Городищенского района с механическими повреждениями после ДТП. За рулем автомашины находился сотрудник мойки», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

«По данному факту проводится поверка», — уточнили в УМВД.