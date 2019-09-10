Год в колонии проведет житель Пензенской области, угрожавший убить мать Криминал

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. 37-летний житель рабочего поселка Колышлей Пензенской области проведет 1 год в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что конфликт между матерью и сыном, освободившимся из мест лишения свободы в марте 2019 года, произошел 25 июня.

«Причиной стали претензии мужчины по поводу возвращения матерью без его согласия стоявшего в его доме пианино бывшему собственнику. В ходе ссоры злоумышленник схватил металлический гаечный ключ и стал им намахиваться на женщину, выкрикивая угрозы лишить ее жизни. Испуганная потерпевшая убежала из дома к знакомой, где осталась ночевать, реально опасалась за свою жизнь», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что при рассмотрении дела мужчина полностью признал вину, но с назначенным наказанием не согласился, поскольку счел его слишком суровым.

Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу осужденного, оставила приговор без изменения.