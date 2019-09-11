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В Пензе пенсионерка лишилась 1,3 млн. рублей в надежде на выплату от «МММ»

09:50 | 11.09.2019 | Криминал

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Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. 79-летняя жительница Пензы перевела в общей сложности 1,3 млн. рублей мошеннику, пообещавшему ей выплату денег от финансовой пирамиды «МММ». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе пенсионерка лишилась 1,3 млн. рублей в надежде на выплату от «МММ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ей позвонил неизвестный, который назвался представителем «МММ». В ходе разговора гражданка сказала, что являлась клиентом данной организации в 1990-е годы. После этого злоумышленник заявил, что компания готова возместить задолженность», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что в качестве условия получения выплаты мошенник назвал пожилой женщине перечисление денег для «согласования» номера счета.

«Следуя указаниям неизвестного, пенсионерка в течение двух недель перечислила 16 переводами на имя незнакомого ей гражданина деньги в сумме 1 млн. 300 тыс. рублей. По факту мошенничества проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

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