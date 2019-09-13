Проверка организована по факту кражи денег со счета жителя Заречного Криминал

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту кражи около 50 тыс. рублей со счета банковской карты 47-летнего жителя Заречного Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, за некоторое время до этого ему звонил незнакомец, который представился сотрудником финансового учреждения.

«Он сказал, что в системе банка произошел сбой и для восстановления работы необходимо предоставить реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS. Через три недели после того, как мужчина передал запрашиваемые сведения, он получил от банка сообщение о необходимости внести 2 тыс. 900 рублей на счет. После этого из разговора с оператором горячей линии мужчина узнал, что со счета его карты списано 47 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.