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Проверка организована по факту кражи денег со счета жителя Заречного

11:49 | 13.09.2019 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту кражи около 50 тыс. рублей со счета банковской карты 47-летнего жителя Заречного Пензенской области.

Проверка организована по факту кражи денег со счета жителя Заречного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, за некоторое время до этого ему звонил незнакомец, который представился сотрудником финансового учреждения.

«Он сказал, что в системе банка произошел сбой и для восстановления работы необходимо предоставить реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS. Через три недели после того, как мужчина передал запрашиваемые сведения, он получил от банка сообщение о необходимости внести 2 тыс. 900 рублей на счет. После этого из разговора с оператором горячей линии мужчина узнал, что со счета его карты списано 47 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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