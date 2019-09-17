В Пензе пресечена попытка передачи осужденному телефона в настольном зеркале Криминал

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Попытка передачи телефона осужденному, отбывающему наказание за кражу в исправительной колонии №5, пресечена в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, аппарат удалось обнаружить при досмотре посылки, при этом он был спрятан ухищренным способом — внутри настольного зеркала.

В ведомстве добавили, что два похожих факта зафиксировано в колонии-поселении №12, где были изъяты мобильные телефоны и SIM-карты, предназначавшиеся лицам, приговоренным к лишению свободы.

В пресс-службе подчеркнули, что пресечение фактов передачи запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений является одним из приоритетных направлений деятельности.