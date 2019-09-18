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В Пензе вынесен приговор водителю фургона, сбившего с ног врача скорой помощи

12:58 | 18.09.2019 | Криминал

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Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Водитель, который, управляя фургоном «ГАЗ» в состоянии опьянения, при движении задним ходом допустил наезд на 73-летнего врача бригады скорой помощи в одном из дворов Пензы 22 января 2019 года, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Октябрьского районного суда города.

В Пензе вынесен приговор водителю фургона, сбившего с ног врача скорой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что женщина, направлявшаяся на вызов, попросила водителя убрать фургон, мешавший проезду машины скорой помощи, а когда стала обходить его сзади, почувствовала удар в спину, от которого упала на левое плечо и в результате получила закрытый перелом.

«Потерпевшая чувствовала сильную боль, но, несмотря на это, направилась к больному, оказала ему всю необходимую помощь, а затем, вернувшись на место происшествия, позвонила в диспетчерскую и рассказала о произошедшем», — пояснил собеседник агентства.

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Представитель суда добавил, что мужчина свою вину признал в полном объеме, принес ей извинения и добровольно возместил моральный вред в сумме 150 тыс. рублей.

«Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года с лишением права управлять транспортными средствами в течение двух лет. Также в пользу потерпевшей в счет возмещения компенсации морального вреда с него взыскано 150 тыс. рублей и расходы на представителя — 30 тыс. рублей», — сказал он.

Собеседник агентства особо обратил внимание на то, что суд вынес частное постановление в адрес министра здравоохранения Пензенской области для решения вопроса о возможном поощрении врача за добросовестное выполнение служебных обязанностей и проявленный профессионализм.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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