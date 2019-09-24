За получение взятки осужден чиновник Минлесхоза Пензенской области Криминал

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Начальник одного из отделов министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области признан судом виновным в получении взятки в размере 50 тыс. рублей, а бывший лесничий Ахунско-Ленинского лесничества — в посредничестве во взяточничестве.

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Расследование уголовного дела осуществлялось при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и управления ФСБ России по Пензенской области.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, следствием и судом установлено, что в июне 2018 года начальник отдела регионального Минлесхоза получил на рассмотрение административные протоколы о совершении фирмой и ее генеральным директором правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», при исполнении госконтракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов одновременно с продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории лесничества.

Она уточнила, что протоколы были составлены лесничим государственного казенного учреждения Пензенской области «Ахунско-Ленинское лесничество».

«Изучив протоколы, начальник отдела министерства, достоверно зная, что юридическое лицо и его руководитель ранее привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения, а также понимая, что минимальное наказание к ним в соответствии с действующим законодательством применено быть не может, решил вынести решение о минимальном размере наказании за взятку. Посредником во взяточничестве он попросил выступить лесничего, составившего протоколы», — пояснила собеседница агентства.

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По ее словам, 5 июля 2018 года чиновник, рассмотрев протоколы, вынес постановления, признав виновными фирму и гендиректора в совершении административных правонарушений и назначив им штрафы в минимальных размерах — 50 тыс. и 10 тыс. рублей, причем он не принял во внимание требование КоАП РФ, согласно которому при определении наказания должны учитываться обстоятельства, отягчающие ответственность, в данном случае — повторность совершения правонарушения.

«Днем 12 июля 2018 года лесничий получил от представителя общества с ограниченной ответственностью, действовавшего в рамках оперативно-разыскного мероприятия под контролем сотрудников УФСБ России по Пензенской области, взятку в размере 50 тыс. рублей, предназначавшуюся начальнику отдела регионального министерства за совершение незаконных действий — принятие решения о назначении минимальных размеров штрафов за административные правонарушения. Непосредственно после получения денежных средств посредник во взяточничестве был задержан. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — сказала Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что приговором суда работнику министерства назначен штраф в размере 600 тыс. рублей, бывшему лесничему — в размере 400 тыс. рублей, при этом оба лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.