Стали известны некоторые детали расследования дела в отношении бывшего замглавы Минлесхоза Криминал

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Пресс-служба СУ СКР по Пензенской области обнародовала некоторые детали расследования дела в отношении бывшего заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Вячеслава Лебедева и других должностных лиц, выяснение обстоятельств которого осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», помимо бывшего чиновника, предъявлено заместителю директора и мастеру ГАУ «Юрсовский лесхоз», а также руководителю ГКУ«Кададинское лесничество», причем последнему также вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

«По данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, действуя группой лиц по предварительному сговору с заместителем директора и мастером государственного автономного учреждения «Юрсовский лесхоз», а также директором государственного казенного учреждения «Кададинское лесничество», совершил незаконную рубку сырорастущих лесных насаждений на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов», — пояснила собеседница агентства.

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Она отметила, что преступление было совершено под видом оздоровительного мероприятия — сплошной санитарной рубки лесных насаждений — на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии деревьев.

«Вследствие умышленных преступных действий по незаконной сплошной рубке лесных насаждений в ликвидном объеме более 4,4 тыс. кубометров лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере более 81 млн. рублей», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что директор «Кададинского лесничества» также обвиняется в сокрытии незаконной рубки лесных насаждений в декабре 2016 года – январе 2017-го на территории Сосновоборского района.

По словам представителя следственного управления, тогда ущерб лесному фонду страны превысил 17 млн. рублей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в суд», — отметила Татьяна Махницкая.

В прокуратуре региона уточнили, что дело будет рассматриваться в Сосновоборском районном суде.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», еще в ноябре 2016 года прокурор Пензенской области Наталья Канцерова указала главе регионального Минлесхоза Александру Москвину на вопиющие факты коррупции в лесном хозяйстве.

В феврале 2018 года сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области предъявили обвинение директору ГКУ «Кададинское лесничество», а также заместителю директора и мастеру ГАУ «Юрсовский лесхоз», которым в зависимости от роли каждого вменялось превышение должностных полномочий и незаконная рубка деревьев на сумму примерно 108 млн. рублей.

18 мая стало известно о задержании заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслава Лебедева по делу о незаконной рубке лесных насаждений. На тот момент речь шла об уничтожении деревьев на площади 17,8 га и ущербе на сумму свыше 90 млн. рублей.