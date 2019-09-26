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Житель Кузнецка оштрафован за уклонение от службы в армии

08:06 | 26.09.2019 | Криминал

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Кузнецк, 26 сентября 2019. PenzaNews. Штраф в сумме 15 тыс. рублей назначен жителю Кузнецка Пензенской области 1998 года рождения, признанному судом виновным в уклонении от прохождения военной службы.

Житель Кузнецка оштрафован за уклонение от службы в армии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о явке 16-го числа этого месяца в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на службу. Не имея уважительных причин и оснований, предусмотренных действующим законодательством, он в указанный день в военный комиссариат не явился», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, получив в феврале очередную повестку о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения 22 марта медицинской и призывной комиссий, кузнечанин вновь не явился.

«В ходе расследования уголовного дела он пояснил, что не приходил, так как не желает проходить военную службу. Приговор не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.

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