В Пензе суд вынес приговор по делу о смерти мужчины, умершего после падения с дивана Криминал

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы назначено жителю Пензы, признанному судом виновным в причинении смерти по неосторожности знакомому. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 28 мая 32-летний мужчина приехал к своей знакомой, проживающей на улице Ульяновской в Пензе. У нее в тот день в гостях находились соседи. Мужчина присоединился к ним, все вместе они продолжили употреблять спиртное. В процессе общения между пензенцем и ранее знакомым ему мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он начал избивать оппонента. Продолжая драку и проявляя преступную небрежность, он схватил его руками за одежду и стащил с дивана на пол, в результате чего тот упал и ударился головой», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в тот же день 38-летний мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение, где скончался 12 июня от закрытой черепно-мозговой травмы в затылочной части головы.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавила Татьяна Махницкая.