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В Пензе отделались условными сроками молодые люди, вымогавшие деньги у подростка

14:29 | 28.09.2019 | Криминал

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Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на 3 и 2,5 года условно назначено двоим молодым людям в возрасте 19 и 16 лет соответственно за вымогательство денег у студента одного из колледжей Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе отделались условными сроками молодые люди, вымогавшие деньги у подростка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в начале февраля 2019 года 18-летний житель Пензы и его 15-летний приятель, действуя группой лиц по предварительному сговору, под предлогом выяснения отношений в связи с возникшим ранее конфликтом между потерпевшим и их общей знакомой девушкой требовали от 16-летнего студента колледжа денежные средства в размере 5 тыс. рублей. Деньги он должен был отдавать из ежемесячного социального пособия. В ходе разговора 15-летний злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногой по голове», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в случае невыполнения требований юноше угрожали дальнейшим применением насилия.

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«Через несколько дней подельники увеличили сумму так называемого «долга» потерпевшего до 6 тыс. рублей», — добавила Татьяна Махницкая.

По словам представителя следственного управления, в ходе очередной встречи с потерпевшим, состоявшейся на улице Аустрина 20 февраля, злоумышленники заявили, что теперь он обязан отдать им 8 тыс. рублей.

«В ходе расследования уголовного дела оба соучастника были задержаны», — сказала собеседница агентства, отметив, что молодой человек 2000 года рождения был заключен под стражу, а его несовершеннолетний подельник помещен под домашний арест.

Они осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Данная часть указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Приговор суда в отношении молодых людей пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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