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Заключен под стражу житель Лопатинского района, обвиняемый в убийстве знакомого

13:23 | 02.10.2019 | Криминал

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Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 24-летнего жителя Лопатинского района Пензенской области, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Заключен под стражу житель Лопатинского района, обвиняемый в убийстве знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 19 сентября житель Лопатинского района вместе с приятелем находился в гостях у своего родственника в Пензе, где они совместно распивали спиртное. Вернувшись вечером того же дня в Лопатино, он позвонил своему 47-летнему знакомому и попросил отвезти их домой — в одно из сел района. По приезду водителя молодые люди уговорили его доставить их в Пензу», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в пути между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт из-за денежного долга водителя.

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«Он вернул денежные средства пассажиру путем безналичного перевода с использованием мобильного телефона, после чего отказался везти молодых людей в Пензу, поскольку забыл дома документы. Тогда обвиняемый попросил остановить автомашину, чтобы выяснить отношения», — отметила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления пояснила, что злоумышленник, выйдя из машины в селе Азрапино Шемышейского района, стал избивать водителя, после чего, по данным следствия, взял в бардачке нож и минимум трижды ударил им в область шеи потерпевшего.

«После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленник вместе с приятелем на автомашине потерпевшего направился в Пензу, а позже уехал в Саратовскую область», — уточнила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, расследование дела продолжается: назначен ряд экспертиз, выполняются действия, направленные на сбор доказательств.

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