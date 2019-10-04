Мошенник выманил 575 тыс. рублей у пенсионерки из Пензы, искавшей работу
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Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. 64-летняя жительница Пензы, пытавшаяся через интернет найти работу в качестве няни, стала жертвой мошенничества.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, после того, как женщина разместила объявление на одном из сайтов, ей позвонил незнакомец, который предложил вакансию сиделки.
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«Через два дня мужчина перезвонил и попросил для перечисления задатка предоставить реквизиты банковской карты и коды, которые поступят в SMS. Когда женщина продиктовала эти сведения, злоумышленник сказал, что ошибке перевел ей 575 тыс. рублей, и попросил вернуть деньги», — пояснили в полиции.
В пресс-службе добавили, что пенсионерка, поверив незнакомцу, обратилась в банк, где сняла указанную сумму, и зачислила деньги на чужой счет абонентского номера мобильной связи.
В УМВД отметили, что в действительности это были ее сбережения.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.