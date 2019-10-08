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В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти знакомого

08:30 | 08.10.2019 | Криминал

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жителя Пензы 1980 года рождения, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 25 сентября 2019 года обвиняемый распивал спиртное в компании своих знакомых в квартире дома на улице Аустрина. Между ним и его приятелем возник конфликт из-за подруги, переросший в драку. Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по лицу и телу», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина 1975 года рождения получил переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму, от которых скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

«Следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», — сказала Татьяна Махницкая.

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