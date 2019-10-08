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В Пензе бывший тренер спортшколы приговорен к 10 годам за сексуальное насилие над детьми

12:45 | 08.10.2019 | Криминал

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. 50-летний бывший тренер одной из спортивных школ Пензы, фамилия которого не называется в интересах потерпевших, приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе бывший тренер спортшколы приговорен к 10 годам за сексуальное насилие над детьми. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что тренер по плаванию одной из спортивных школ в августе 2017 года вместе с воспитанниками данного учреждения находился в детском оздоровительном лагере. В одну из ночей он подошел к девочке 2007 года рождения и, используя ее беспомощное состояние, обусловленное малолетним возрастом, совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что аналогичные действия в отношении нескольких девочек мужчина совершил в апреле 2018 года при выезде на соревнования в Саранск и в августе того же года в детском оздоровительном лагере на территории Пензы.

«Потерпевшими от насильственных действий сексуального характера признаны десять девочек, все они 2007 года рождения», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что свою вину тренер не признал.

Представитель следственного управления отметила, что, помимо наказания, связанного с изоляцией от общества, мужчина лишен права заниматься преподавательской и тренерской деятельностью сроком на 10 лет.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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