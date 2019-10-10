В Пензенской области женщину заподозрили в даче ложных показаний по делу о взятке Криминал

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» возбуждено в отношении 53-летней жительницы Сердобского района Пензенской области.

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«По данным следствия, в ноябре 2018 года жительница Сердобского района 1966 года рождения в ходе допроса ее в качестве свидетеля по уголовному делу коррупционного характера дала заведомо ложные показания об обстоятельствах получения взятки исполняющей обязанности главы администрации одного из сельсоветов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в июле 2019 года чиновница была осуждена по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», приговорена к 3,5 годам лишения свободы условно и лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, муниципальных предприятиях и учреждениях сроком на два года.

«В настоящее проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила собеседница агентства.