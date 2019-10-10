EN
15:03:24 Четверг, 10 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области женщину заподозрили в даче ложных показаний по делу о взятке

08:40 | 10.10.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» возбуждено в отношении 53-летней жительницы Сердобского района Пензенской области.

В Пензенской области женщину заподозрили в даче ложных показаний по делу о взятке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ноябре 2018 года жительница Сердобского района 1966 года рождения в ходе допроса ее в качестве свидетеля по уголовному делу коррупционного характера дала заведомо ложные показания об обстоятельствах получения взятки исполняющей обязанности главы администрации одного из сельсоветов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в июле 2019 года чиновница была осуждена по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», приговорена к 3,5 годам лишения свободы условно и лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, муниципальных предприятиях и учреждениях сроком на два года.

«В настоящее проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский Минсельхоз и «Гомсельмаш» заключили соглашение о сотрудничестве Тело пропавшей в Пензенской области пенсионерки обнаружено в водоеме
Виктор Кувайцев осмотрел новый автобус, приобретенный для пензенского ТЮЗа Иван Зима назначен и.о. директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»
В Пензе специалисты «Т Плюс» заменили более 8 км теплосетей Пензенский «Дизель» уступил «Югре» в Ханты-Мансийске
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement