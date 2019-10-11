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Жительница Пензы перевела мошеннице около 130 тыс. рублей, пытаясь продать кольцо

09:22 | 11.10.2019 | Криминал

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Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. 51-летняя жительница Пензы, пытавшаяся продать кольцо через интернет, лишилась почти 130 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы.

Жительница Пензы перевела мошеннице около 130 тыс. рублей, пытаясь продать кольцо. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России, после размещения в сети объявления женщине позвонила незнакомка, которая выразила готовность купить украшение и предложила оплатить покупку, убедив продавца, что для этого ей нужно пройти к банкомату и выполнить ряд действий.

«Следуя инструкциям, владелица кольца перевела 126 тыс. рублей на счета двух абонентских номеров мобильной связи, после чего поняла, что стала жертвой мошенников», — сказали в полиции.

По данному факту проводится проверка.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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