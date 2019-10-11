Жительница Пензы перевела мошеннице около 130 тыс. рублей, пытаясь продать кольцо Криминал

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. 51-летняя жительница Пензы, пытавшаяся продать кольцо через интернет, лишилась почти 130 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России, после размещения в сети объявления женщине позвонила незнакомка, которая выразила готовность купить украшение и предложила оплатить покупку, убедив продавца, что для этого ей нужно пройти к банкомату и выполнить ряд действий.

«Следуя инструкциям, владелица кольца перевела 126 тыс. рублей на счета двух абонентских номеров мобильной связи, после чего поняла, что стала жертвой мошенников», — сказали в полиции.

По данному факту проводится проверка.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.