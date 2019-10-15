В Пензе экс-чиновник осужден за воспрепятствование предпринимательской деятельности Криминал

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Бывший начальник отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Александр Еремин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, уголовное дело в отношении экс-чиновника, которому вменялось мелкое взяточничество, было переквалифицировано на этапе судебного разбирательства.

«Установлено, что 11 сентября 2018 года единственный учредитель и заместитель генерального директора мебельного предприятия совместно с сотрудником организации, оказывающей юридические услуги по договору, подал в администрацию Пензы заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания склада и пакет необходимых для этого документов. Однако по указанию сотрудников отдела строительства управления градостроительства и архитектуры мэрии он отозвал заявление в связи с имевшимися в документах незначительными недостатками», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после их устранения 4 октября документы были поданы повторно, после чего на склад прибыл начальник отдела строительства и его подчиненный.

«В ходе осмотра муниципальный чиновник выявил несоответствие вводимого здания проектно-сметной документации: отличие дорожного покрытия, отсутствие разлиновки парковки, отсутствие бордюрного камня», — сказала Светлана Артамонова, отметив, что, несмотря на имевшуюся возможность приведения проектно-сметной документации в соответствие с уже выполненными строительными работами, было принято решение об отложении рассмотрения вопроса.

«12 октября предприниматель вновь был вынужден отозвать заявление о вводе здания склада в эксплуатацию и не мог использовать его для хранения изготовленной мебели, в связи с чем нес дополнительные материальные расходы. После устранения несоответствий 20 декабря он в очередной раз подал заявление в администрацию Пензы», — прокомментировала ход развития событий представитель прокуратуры.

Читайте также

В Пензе экс-чиновник предстанет перед судом по обвинению в мелком взяточничестве

По словам Светланы Артамоновой, чиновник опять выявил незначительное несоответствие здания проектной документации, 26 декабря в своем кабинете он заявил сотруднице юрфирмы о готовности способствовать получению разрешения на ввод в эксплуатацию взаимен на передачу ему для личных целей предметов офисной мебели — стола, приставки к нему с металлической ножкой и тумбы, а после получения согласия 27-го числа соответствующий документ был подписан.

«Мебельное предприятие понесло необоснованные финансовые затраты в связи с изменением производственного цикла и изготовлением мебели. 1 февраля 2019 года в разобранном виде она была передана у здания администрации Пензы сотрудникам отдела строительства управления градостроительства и архитектуры. Они перенесли ее в коридор учреждения и не позднее 25 февраля передали своему руководителю. Стоимость мебели составила 8 тыс. 625 рублей», — уточнила старший помощник прокурора.

Светлана Артамонова пояснила, что с учетом позиции гособвинителя мировой судья назначил мужчине наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления, государственных или иных муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях, на срок 1 год со штрафом в размере 10 тыс. рублей.

Она отметила, что при рассмотрении дела экс-чиновник вину не признал.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.