В Пензе экс-чиновник предстанет перед судом по обвинению в мелком взяточничестве Криминал

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела строительства управления градостроительства и архитектуры мэрии Пензы завершено.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Татьяна Махницкая, оно осуществлялось сотрудниками ведомства при взаимодействии с УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, с сентября по декабрь 2018 года учредитель общества с ограниченной ответственностью, занимающегося изготовлением мебели, несколько раз подавал в администрацию Пензы заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию склада, расположенного на территории города. Заявление им неоднократно отзывалось в связи с имеющимися недостатками. В конце декабря начальник отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы и главный специалист отдела при осмотре объекта вновь выявили незначительное несоответствие проектной документации, в связи с чем решение о вводе в эксплуатацию склада было отложено», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что согласно материалам дела, 26 декабря обвиняемый в ходе встречи с юристом, представлявшим интересы организации, с целью получения незаконного вознаграждения потребовал, чтобы предприниматель изготовил офисную мебель — письменный стол и тумбу, в результате тот согласился.

Читайте также

Игорь Балашов и Александр Валетов отправлены под домашний арест

По словам Татьяны Махницкой, на следующий день благодаря содействию начальника отдела строительства разрешение на ввод склада в эксплуатацию было подписано, при этом объект полностью соответствовал требованиям Градостроительного кодекса.

«В феврале 2019 года взятка в виде офисной мебели стоимостью чуть более 8 тыс. рублей была передана начальнику отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы», — сказала представитель СУ СКР.

Она уточнила, что экс-чиновник в ходе следствия не признал свою вину.

Татьяна Махницкая отметила, что после вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.