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В Заречном вынесен приговор экс-руководителю фонда жилья и ипотеки

12:55 | 16.10.2019 | Криминал

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Заречный, 16 октября 2019. PenzaNews. Бывший исполнительный директор фонда жилья и ипотеки Заречного Пензенской области, депутат городского собрания представителей шестого созыва Константин Прибылов признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

В Заречном вынесен приговор экс-руководителю фонда жилья и ипотеки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в ходе разбирательства установлено, что в период с февраля по июль 2018 года исполнительный директор фонда, зная о наличии задолженности по уплате налогов и страховых взносов, принял решение, в соответствии с которым денежные средства по оплате текущей деятельности перечислялись не на расчетный счет организации, а третьим лицам — так было переведено более 3,7 млн. рублей.

«Таким образом, исполнительный директор сокрыл денежные средства организации в сумме более 2,7 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам», — уточнила собеседница агентства, отметив, что эта сумма считается крупным размером.

Татьяна Махницкая добавила, что мужчина свою вину не признал.

«Бывшему исполнительному директору фонда жилья и ипотеки города Заречного назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказала представитель следственного управления.

Согласно данным, размещенным на сайте Зареченского городского суда, уголовное дело рассматривал судья Руслан Кошлевский. Приговор провозглашен в среду, 16 октября.

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