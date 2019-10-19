В Кузнецке нетрезвый водитель задержан за рулем угнанной «ГАЗели» Криминал

Кузнецк, 19 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого жителя Кузнецка Пензенской области за рулем автомобиля «ГАЗель», который, как стало известно позднее, был угнан у владельца.

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Комментируя произошедшее, в пресс-службе регионального управления МВД России сообщили ИА «PenzaNews», что представители вневедомственной охраны Росгвардии при патрулировании улицы Победы заметили машину, создававшую помехи другим участникам дорожного движения.

«Стражи порядка остановили транспортное средство, за рулем которого находился 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения», — сказали в полиции.

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В ведомстве добавили, что на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и поместили «ГАЗель» на штафстоянку.

«Спустя некоторое время в дежурную часть ОМВД России по городу Кузнецку обратился мужчина. Он сказал, что неделей ранее приехал в гости к товарищу на автомобиле «ГАЗель» и в компании друзей и знакомых употреблял спиртные напитки, после чего пешком вернулся к себе домой. Через несколько дней гражданин решил забрать машину, но на месте ее не обнаружил. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению угона мужчины, которого задержали за рулем «ГАЗели» пьяным», — пояснили в УМВД, отметив, что тот дал признательные показания.

В пресс-службе уточнили, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».